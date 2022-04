Moura Brasil: O sigilo de Bolsonaro e a logorreia de Lula

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a chacota do presidente Jair Bolsonaro sobre o sigilo de um século que impôs sobre informações relativas a “assuntos espinhosos” e a dificuldade do ex-presidente Lula em equilibrar os interesses de sua base e dos eleitores que ele precisa conquistar, a partir da proposta do PT de revogar a reforma trabalhista na federação partidária com PV e PC do B.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.