Moura Brasil: O terceiro turno já começou

Na edição desta terça-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a tentativa da campanha bolsonarista de mudar a pauta, na reta final antes do segundo turno, ao afirmar que está sendo “censurada” por rádios pelo País para favorecer o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A alegação é que emissoras de rádio deixaram de veicular inserções de Jair Bolsonaro (PL), sobretudo no Nordeste, região onde o petista venceu com a maior vantagem na primeira etapa da disputa.

