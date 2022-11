Moura Brasil: O terrorismo bolsonarista nas estradas

Na edição desta terça-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta os novos bloqueios de estradas após decisão do STF contra empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos. Um balanço sobre o resultado de operações de desbloqueio neste fim de semana em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que métodos usados pelos manifestantes ‘lembraram os de terroristas’.

Entre sexta-feira, 18, e a madrugada desta segunda, 21, a PRF, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e concessionárias liberaram cerca de 30 pontos de obstrução em rodovias federais de todas as regiões do Estado. De acordo com a PRF, em diversos pontos de bloqueio foi constatado depredação do patrimônio público, no caso, a destruição de grades de proteção da rodovia. Também foi registrado um acidente, sem vítimas, na BR 101 em Araranguá – um carro bateu em um tronco de árvore colocado na rodovia.

