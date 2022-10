Na edição desta segunda-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a prisão do ex-presidente do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, à qual o parlamentar reagiu com tiros e granadas, durante abordagem da Polícia Federal em sua casa.

