Moura Brasil: Os pitis de Bolsonaro e o medo de Moro ser eleito

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as falas do presidente Bolsonaro, com relação à derrota da reversão da cassação do deputado Francischini no Supremo Tribunal Federal; à promessa de novo 7 de setembro bolsonarista, e sobre o sumiço do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, na Amazônia. Ele ainda analisa a situação do ex-ministro Sergio Moro, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de impedir sua transferência para São Paulo.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.