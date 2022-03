Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a censura ao festival Lollapalooza; o novo desdobramento do chamado “bolsolão do MEC” e o evento do PL com caráter eleitoreiro.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.