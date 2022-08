Moura Brasil: Patrimônio e impunidade da família Bolsonaro são duplo escândalo

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a denúncia de reportagens que mostram que metade dos imóveis de familiares do presidente Jair Bolsonaro foi comprada com dinheiro ‘vivo’. Também fala sobre a negativa do presidente sobre a influência na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em investigação que envolve Jair Renan, um de seus filhos.

