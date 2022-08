Moura Brasil: Pavor de cadeia move Bolsonaro

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa “o desespero do presidente Jair Bolsonaro”, que, de acordo com Monica Bergamo, em coluna no jornal Folha de S.Paulo, tem afirmado a interlocutores temer ser preso se sair do cargo, em janeiro de 2023. E, ainda, comenta que o Exército está surpreso com o anúncio do presidente sobre um desfile de 7 de setembro com tanques de guerra, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.