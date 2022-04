Moura Brasil: Por trás do caso de Daniel Silveira e da chapa do União Brasil

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa o impasse entre Congresso e Judiciário sobre a responsabilidade de avaliar a cassação do deputado Daniel Silveira. Também comenta a sinalização do União Brasil de lançar uma chapa “puro-sangue” à presidência da República, sem outros partidos da suposta terceira via.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.