Moura Brasil: Por trás do golpismo e da terceira via

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a crise interna do PSDB, com a disputa de quem será o candidato do partido ou da coligação. E, ainda, comenta as falas do presidente Bolsonaro, na qual indica a possibilidade de “eleições conturbadas”, e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre uma “linha amarela” intransponível, entre o Estado de Direito e o discurso político.

