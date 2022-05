Moura Brasil: As punições a delegados e jornalistas que vigiam o poder

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a queda do delegado da Polícia Federal, Hugo de Barros Correa, após atuar em inquéritos como o que investiga Jair Renan, filho 04 do presidente Bolsonaro, e o das fake news. E, ainda, analisa a condenação do jornalista Rubens Valente a indenizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

