Moura Brasil: Supremo bolsonarismo, velho lulismo e liberdade de imprensa

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa as decisões bolsonaristas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques e André Mendonça, com relação ao restabelecimento do mandado do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR). E, ainda, comenta o esboço do programa eleitoral do ex-presidente e candidato à Presidência, Lula.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.