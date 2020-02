Mulheres na política e a “virada digital”: o que os partidos estão planejando para as eleições? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em ano de eleições, os partidos políticos buscam estratégias para renovar suas bases, recuperar sua relevância e distanciar-se do estigma da “velha política”. Para isso, várias siglas vêm investindo em cursos online para atrair novos candidatos e aproveitar os meios digitais para articular sua mobilização. Outra novidade para esse ano é o veto às coligações proporcionais, o que obrigou os partidos a buscar de forma independente atingir o percentual obrigatório de 30% mulheres candidatas.

Na edição de hoje, conversamos sobre estas e outras questões com a repórter de política do Estadão Adriana Ferraz.

