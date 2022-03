‘Na Perifa’: a importância de políticas públicas para enfrentar e prevenir a violência contra a mulher

Para falar da importância de políticas públicas — em especial a favor das mulheres e no combate à violência doméstica — o podcast Expresso na Perifa entrevistou a cientista política Tainah Pereira, que trabalhou na Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro e está na coordenação do movimento Mulheres Negras Decidem.

A especialista explica de maneira simples o que é política pública e como projetos desse tipo, se bem elaborados e conduzidos, agem no enfrentamento e na prevenção de agressões.

Podcast Expresso na Perifa

Direção: Lucas Veloso

Apresentação: Artur dos Anjos

Locução de vinhetas: Viviane Zandonadi