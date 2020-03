Na porta do Alvorada: como são os bastidores da cobertura presidencial? Repórteres contam no podcast ‘Estadão Notícias’

A rotina dos jornalistas que cobrem a portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, não tem sido das mais fáceis. Ofensas, piadas de mau gosto e desprezo pelo trabalho da imprensa têm feito parte dessa interação. Até stand-up de humorista já virou expediente da manifestação de desprezo pela atividade jornalística. Ainda que o clima não seja dos melhores, estar na porta do Alvorada se tornou essencial para colher depoimentos, impressões e declarações do presidente sobre o andamento do País.

Na edição de hoje, as jornalistas do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro e Julia Lindner, contam como é estar de plantão na porta do local, à espera do presidente. E revelam o perfil daqueles “devotos” que diariamente se aglomeram para tentar uma selfie com Bolsonaro. Ouça no player acima.

