‘Na Quarentena’: A história dos noivos que casaram a distância em meio à pandemia

A pandemia do novo coronavírus virou o setor de eventos de cabeça para baixo. Para quem tinha casamento marcado para este ano, isso significou uma mudança necessária de planos. Só entre os clientes do iCasei, plataforma brasileira de sites de casamento e listas de presentes, mais de 3.500 casais tiveram que adiar a celebração desde março.

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, conversamos com os recém-casados Fábio Zelenski e Ana Paula Marques, que conseguiram se adaptar às limitações do isolamento e incluir a família e amigos na celebração da sua união.

No quadro “Estadão Recomenda”, a dica de hoje é da repórter Marina Aragão.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.