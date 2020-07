No episódio de hoje, um papo sobre a reabertura dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo e o cenário gastronômico em meio à pandemia com a colunista do Estadão Patrícia Ferraz.

No segundo bloco, Emanuel Bomfim conversa com o jornalista e professor Clóvis de Barros Filho sobre nossa briga com o presente e o foco constante no futuro “pós-pandemia.