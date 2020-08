‘Na Quarentena’: A transformação dos hábitos de beleza e um papo sobre paternidade

A pandemia tem colocado muitas coisas em perspectiva e feito várias prioridades serem repensadas. Nesses últimos meses, várias mulheres têm revisto alguns hábitos relacionados à estética que faziam parte do dia a dia, mas já não fazem sentido para muitas em meio à nova rotina de isolamento. No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com a professora Mirian Goldenberg, titular do departamento de Antropologia da UFRJ e pesquisadora na área de gênero, corpo e envelhecimento.

No segundo bloco, por conta da celebração ‘Dia dos Pais’, o apresentador Emanuel Bomfim bate um papo sobre paternidade e a nova rotina dos pais na quarentena com o âncora da Rádio Eldorado, Haisem Abaki, e o editor executivo do Estadão, Leonardo Cruz.

