“Na Quarentena”: Adriana Calcanhotto fala sobre álbum produzido no confinamento

Já dizia o ditado: “o show tem que continuar”. Enquanto a pandemia não permite que músicos voltem a se apresentar para multidões ao vivo e em carne e osso e retomem suas atividades normais, vários artistas têm transformado as limitações do isolamento em inspiração para novas canções. No episódio de hoje, conversamos com Adriana Calcanhotto, que lançou no final de maio o disco “Só”, escrito, produzido e gravado durante a quarentena.

No “Estadão Recomenda”, uma dica de leitura com a repórter Rayssa Motta.

