‘Na Quarentena’: Amyr Klink reflete sobre a pandemia: “Estamos à deriva”

Você que está quarentenado, às vezes se sente sozinho, como se estivesse só no meio de um vasto oceano?

O nosso convidado de hoje aqui no podcast “Na Quarentena” é alguém que entende bem desse sentimento. Batemos um papo com Amyr Klink, navegador, escritor e empresário, que já viveu longos períodos de isolamento em alto mar, e nos conta como está sendo passar por essa experiência um tanto familiar da quarentena.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, uma dica de livro com a repórter especial Renata Cafardo.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

