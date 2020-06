‘Na Quarentena’: Como a moda tem se reinventado com a chegada do novo coronavírus?

A moda é mais um setor que sofre com a pandemia do novo coronavírus, tanto que já se discute o que será dela após a Covid-19. Com as lojas fechadas, a categoria teve que se reinventar e apostar nas vendas online, o que não é simples, pois muitas pessoas só compram uma roupa ou acessório se puderem experimentar. Para falar sobre os desafios que o setor enfrenta, convidamos a jornalista de moda Maria Rita Alonso, colunista da Rádio Eldorado.

