“Na Quarentena”: Como as crianças estão lidando com o isolamento?

No episódio de hoje do podcast, decidimos dar uma pausa no “papo de adulto” e perguntar para as crianças o que elas estão achando dessa história de quarentena. Colhemos depoimentos de meninos e meninas das mais diferentes idades: estão sentindo falta da escola? É bom ficar “grudado” nos pais o tempo todo? De quem e do quê estão com mais saudades? O resultado você ouve no player abaixo.

O “Estadão Recomenda” também está diferente: quem traz as dicas para se divertir em casa é o Samuel, filho da Rita Lisauskas, blogueira do Estadão e apresentadora do “Mãe sem Manual”, na Rádio Eldorado.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.