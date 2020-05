‘Na Quarentena’: Como combater o sedentarismo em tempos de confinamento?

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, o médico Ricardo Eid, especialista em medicina do esporte do Hospital Oswaldo Cruz, conversa com o programa sobre que tipo de atividade física é possível fazer em casa nesses tempos de isolamento social. Quais cuidados tomar? É necessária a ajuda de um profissional, ainda que a distância? Quando devemos usar a máscara para treinar? Ouça o bate papo no player abaixo.

No quadro ” Estadão Recomenda” de hoje, a dica é da colunista do Broadcast Político, Elizabeth Lopes.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Freepik)