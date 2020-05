‘Na Quarentena’: Como fica a rotina de um atleta em isolamento?

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, conversamos com Henrique Avancini, atleta brasileiro do mountain bike, com vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio – evento adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Ele conta sobre a adaptação da rotina de treinamentos com as mudanças no calendário de competições e as limitações impostas pela quarentena. Ouça no player abaixo.

No “Estadão Recomenda”, confira as dicas de Paloma Cotes, do caderno de ‘Metrópole’ do Estadão.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Divulgação)