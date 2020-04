“Na Quarentena”: Como higienizar alimentos e embalagens? Pode comer sushi?

Trazer alimentos para dentro de casa já não é uma atividade livre de neuras em tempos de pandemia. Eles podem ser portadores do coronavírus? Que tipo de higienização é preciso fazer? E, em relação aos alimentos crus, quais são os riscos e cuidados necessários?

Munido desse mundaréu de dúvidas, a gente convidou para o podcast desta terça-feira (28) a doutora Bernadette Franco, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e diretora do Food Research Center da USP. Ouça no player acima.

