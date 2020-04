‘Na Quarentena’: Como o período de isolamento mexe com a qualidade do sono?

Você tem conseguido dormir bem durante a quarentena?

A nova rotina, em isolamento social, mexeu com toda a dinâmica de vida, inclusive com a qualidade do sono. Entre as razões, estão componentes de natureza psicológica, como o medo, a angústia e ansiedade diante de um inimigo invisível. No episódio de hoje, a neurologista Dalva Poyares, médica pesquisadora do Instituto do Sono, fala mais sobre os impactos da quarentena no sono e dá dicas de como conseguir uma noite mais bem dormida. Seja para adultos ou crianças…. Ouça no player abaixo.

No “Estadão Recomenda” de hoje, a dica literária vem com o repórter do Caderno 2, Renato Vieira.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.