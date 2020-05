‘Na Quarentena’: Como repensar hábitos de consumo durante a pandemia?

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus terá enormes impactos econômicos e sociais em todo o mundo e deve gerar grandes transformações em nosso modo de vida. No episódio de hoje, conversamos com Fernanda Iwasaka, analista de conteúdos e metodologias do Instituto Akatu, sobre como atitudes individuais de mudança de hábito e um consumo mais consciente podem fazer a diferença em grande escala nesse momento de crise.

No quadro "Estadão Recomenda" de hoje, a dica é série e com a repórter de 'Internacional', Thais Ferraz.

