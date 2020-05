‘Na Quarentena’: Como ressignificar o Dia das Mães em tempos de distanciamento social?

No episódio de hoje, conversamos com Rita Lisauskas, blogueira do Estadão e apresentadora do “Mãe Sem Manual”, da Rádio Eldorado, sobre este singular Dia das Mães, afetado diretamente pelo distanciamento social.

Conheça também a história da publicitária Priscila Torelli, que vem buscando maneiras de incentivar os pequenos negócios de seu bairro numa data tão importante para o comércio. No “Estadão Recomenda”, a dica de hoje é de Leandro Cacossi, apresentador do “Fim de Tarde” da Rádio Eldorado.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.