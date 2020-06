“Na Quarentena”: Como se forma um leitor? Existe receita para isso?

O período de isolamento também abriu espaço para atividades que vão além das telas e dos fogões. Entre elas, está a leitura. Mas, como estimular crianças e adolescentes a adotarem o livro como uma prática tão prazerosa quanto o vídeo game ou as conversas em redes sociais? No podcast de hoje, conversamos sobre o assunto com a jornalista Bia Reis, editora de Metrópole Estadão e autora do Estante de Letrinhas, um blog de literatura infantil.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.