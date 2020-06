‘Na Quarentena’: Como se proteger de ameaças virtuais trabalhando em casa?

Estamos em isolamento social, mas seguimos mega conectados em casa. Nos últimos meses, muita gente teve que transferir a rotina de trabalho no escritório para o famoso home office. O problema, porém, é que essa adaptação não pôde ser devidamente planejada. E vários percalços surgiram à reboque.

O seu computador, por exemplo, está protegido contra possíveis invasões e ameaças? As redes domésticas são seguras o suficiente? Para dar algumas dicas de cibersegurança em tempos de home office, a gente bate um papo hoje com o editor do Link, Bruno Capelas. Ouça no player acima.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Pixabay)