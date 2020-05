‘Na Quarentena’: Delivery de drinks funciona? Como virar um bartender amador?

Este podcast já falou sobre todo tipo de tendência gastronômica em tempo de confinamento social. Não falou, porém, sobre bebidas. O incrível universo da coquetelaria foi seriamente abatido com as restrições impostas pelo isolamento. A cidade de São Paulo vivia uma espécia de primavera no segmento até a chegada da pandemia. O mercado como um todo estava em franca expansão.

Ainda assim, existem alternativas para seguir apreciando bons drinks durante a quarentena? O serviço de delivery para este segmento funciona? E dá pra forjar o bartender amador enquanto os bares não reabrem? O repórter Gilberto Amêndola, responsável pela coluna “Balcão do Giba”, no ‘Paladar’, conta tudo pra gente e dá várias dicas imperdíveis no programa de hoje.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, a dica é do repórter da TV Estadão, Leandro Souza.

(Foto: Bruno Nogueirão/Estadão)