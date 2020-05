‘Na Quarentena’: Drive-in pode salvar o cinema durante a pandemia?

Lembra dos cinemas drive-in? Nos Estados Unidos, onde esse tipo de negócio ainda é relativamente popular, quase 10% dos mais de 300 drive-ins do país seguem abertos durante a pandemia, com algumas medidas extra de segurança. A expectativa é que mais e mais cinemas desse tipo sejam reabertos ao longo do período de isolamento.

Aqui no Brasil, o único que sobrevive desde 1973 é o ‘Cine Drive-in’ de Brasília. Neste episódio do podcast ‘Na Quarentena’, a gente bate um papo com a proprietária Marta Fagundes, que nos conta mais sobre como assistir filmes a céu aberto tem sido uma opção de entretenimento atraente nesse período.

Também conversamos sobre o assunto com o editor do ‘Caderno 2’ do Estadão, Ubiratan Brasil. No quadro “Estadão Recomenda”, confira a dica – cinematográfica – da repórter Mariana Hallal. Ouça no player acima.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.