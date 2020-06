‘Na Quarentena’: Já pensou em fazer uma composteira em casa? Confira dicas!

Estar confinado dentro de casa tem gerado reflexões sobre a quantidade de lixo produzido no nosso dia a dia e as alternativas possíveis para minimizar esse impacto. No episódio de hoje, a repórter Ana Lourenço explica como montar e manter uma composteira dentro de casa, mesmo para quem vive em apartamento. Ouça no player abaixo.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, a dica é da repórter Priscila Mengue.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.