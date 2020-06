‘Na Quarentena” – Karina Oliani: Do Everest para os hospitais de campanha

Karina Oliani é a brasileira mais jovem a escalar o Everest e é a primeira médica do país a ter o título de especialista em medicina de emergência e resgate em áreas remotas.

Karina é médica há 13 anos e também produz reportagens para a TV, sem nunca abandonar o plantão em hospitais públicos e de emergência.

Com inúmeras expedições no currículo, ela tem atendido pacientes no Hospital de Campanha do Anhembi, centro médico com mais de 1.800 leitos montado aqui na zona norte de São Paulo.

Tá procurando uma série para se distrair no isolamento? A repórter do caderno de Metrópole do Estadão Renata Okumura traz uma dica bacana.

