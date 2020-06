‘Na Quarentena’: Mônica Salmaso multiplica encontros musicais e vira ‘youtuber’

Nesses tempos de pandemia, as lives e vídeos gravados de diversos artistas têm desempenhado um importante papel no entretenimento e bem estar de quem está dentro de casa. A nova dinâmica de apresentação tem sido a principal forma de contato direto entre o artista e o público, mesmo que através das telas.

Foi pensando em trazer um fôlego para os fãs que estão em isolamento social que surgiu o projeto “Ô de Casas”, de Mônica Salmaso, em que a cantora publica todo o dia um vídeo inédito com um músico diferente. O material está sendo disponibilizado no Youtube e no Instagram da cantora. No episódio de hoje do podcast, conversamos com ela sobre o projeto e a importância da arte neste período de quarentena.

