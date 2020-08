‘Na Quarentena’: O fenômeno do TikTok e como alugar seu jogo de tabuleiro favorito

Enquanto o aplicativo de vídeos TikTok protagoniza o noticiário político internacional, buscamos entender um pouco mais sobre a rede e por que ela faz tanto sucesso entre os jovens. A repórter Ana Lourenço conta suas experiências no aplicativo e sobre suas entrevistas com as novas “celebridades” que surgiram por lá.

No segundo bloco, Bárbara Rubira conversa com Paulo Galdieri, jornalista e professor que viu a quarentena como oportunidade para levar sua paixão pelos jogos de tabuleiro a mais pessoas. Ele e sua esposa fundaram a Van Ludens, empresa que possibilita o aluguel de jogos na cidade de São Paulo.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

Aderir ou não aderir ao mais novo fenômeno das redes? (Foto: Olivier Douliery/AFP)

Fora das telas: Diversão é o que não falta no ‘menu’ da Van Ludens (Foto: Divulgação)