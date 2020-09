‘Na Quarentena’: O fim “autodeclarado” da quarentena e a nova moda das lives

As imagens assustadoras de aglomerações no último feriado levantaram a questão: será que os brasileiros decidiram, por conta própria, decretar o fim do isolamento? E o que explica esse comportamento, visto que a pandemia ainda mata centenas de pessoas diariamente em todo o país? Conversamos sobre esse fenômeno com o neurocientista e diretor científico da Fapesp, Luiz Eugênio Mello.

No segundo bloco, o repórter Gilberto Amêndola conta sobre a nova tendência das lives: depois das grandes produções musicais, a moda agora é assistir à pessoas dormindo ou estudando.

(Foto: Tiago Queiroz/Estadão)