‘Na Quarentena’: O que move a cultura do cancelamento?

No episódio de hoje, convidamos a professora Marina Freire para contar um pouco sobre o “Música para Quem Cuida”, projeto que ela coordena na Universidade Federal de Minas Gerais. Em vídeos nas redes sociais, os alunos e professores da habilitação em Musicoterapia da Escola de Música da UFMG prestam homenagens a profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus por meio de “dedicatórias musicais”.

No segundo bloco, Emanuel Bomfim bate um papo com Carolina Terra, pesquisadora em comunicação digital e professora da Cásper Líbero sobre o fenômeno da “cultura do cancelamento”. O que é? E por que ele mobiliza tanta gente nas redes sociais?

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)