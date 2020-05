‘Na Quarentena’: Os perigos da automedicação em tempos de covid-19

Com a pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, o medo de ficar doente, muita gente tem recorrido à prática da automedicação. O que não está isenta de riscos, especialmente quando se trata de remédios e vitaminas associados equivocadamente ao combate da covid-19 – o próprio presidente Jair Bolsonaro tem feito uma campanha indiscriminada do uso da cloroquina.

No episódio de hoje, abordamos o assunto com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Dr. Marcos Machado. Ele detalha levantamento que apontou um aumento de até 198% nas vendas de medicamentos e vitaminas que supostamente possam prevenir ou curar da infecção pelo coronavírus. Ouça no player acima.

No quadro “Estadão Recomenda”, as dicas de hoje são do repórter da TV Estadão, Cláudio da Luz.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Gerard Julien/AFP)