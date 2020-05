‘Na Quarentena’: Perdeu renda na quarentena? Ouça dicas de como amenizar os problemas

A propagação da covid-19 não só gerou uma grave crise de saúde como também no bolso de grande parte da população brasileira, que está em quarentena e com dificuldades para pagar as contas em dia. No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, ouça uma conversa com Antônio Cândido Azambuja, economista, professor e consultor da Faculdade Campos Sales, sobre prioridades e mudanças de atitudes em relação às finanças durante a pandemia.

No “Estadão Recomenda”, tem dicas de filmes com o repórter Pedro Prata.

(Foto: Fabio Motta/Estadão)