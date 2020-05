‘Na Quarentena’: Rei da noite de SP projeta o que será do mundo pós-pandemia

Nesse episódio do podcast ‘Na Quarentena’, a repórter especial Renata Cafardo conversa com o empresário Facundo Guerra, que conta sobre seu trabalho durante o isolamento e suas apostas para o futuro do consumo e a vida depois da pandemia. Figura central na revitalização da noite de São Paulo, Facundo está à frente do Grupo Vegas, que reúne diversas casas na capital paulista, entre elas o Blue Note, no Conjunto Nacional, e o Bar dos Arcos, no Theatro Municipal.

Ele conta que nessa época de pandemia – e de isolamento – tem se dedicado à vida de professor, com aulas online sobre empreendedorismo. Ouça a entrevista no player acima.

O empresário Facundo Guerra, um dos principais nomes da noite de SP (Jose Patricio/Estadão)