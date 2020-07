‘Na Quarentena’: Startups que nasceram na pandemia e o ‘novo normal’ no setor de turismo

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, falamos sobre as startups que nasceram e estão operando com sucesso em meio à crise gerada pela pandemia com o editor do Link Estadão, Bruno Capelas.

A repórter Nathalia Molina fala das tendências e os novos protocolos no setor de viagens de turismo em meio à reabertura. Ainda nesta edição, um pouco sobre a série Boca a Boca, nova produção brasileira da Netflix, e um papo com o criador do projeto, o cineasta Esmir Filho.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.