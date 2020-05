‘Na Quarentena’: Tour virtual em museus substitui experiência presencial?

Hoje, 18 de maio, comemora-se o Dia Internacional dos Museus. E este ano, a data é celebrada em um contexto muito singular. Devido às restrições de isolamento social impostas para o controle da pandemia da covid-19, museus do mundo inteiro estão fechados.

Com a impossibilidade de receber visitas presenciais, vários museus têm oferecido alternativas on-line, como tours virtuais. Seria essa a adaptação dos museus ao “novo normal” trazido pela pandemia? O que isso representa para o futuro?

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, conversamos sobre o assunto com Sonia Salzstein, professora de história e teoria da arte moderna e contemporânea da Escola de Comunicações e Artes da USP.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, a dica é do repórter e crítico musical do ‘Caderno 2’, de Julio Maria.

(Ronald Wittek/EFE)