‘Na Quarentena’: Um ode à breguice do amor no Dia dos Namorados

O dia dos namorados de muitos casais vai ter que ser bem diferente esse ano devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, para os românticos mais empolgados com a data, não faltam ideias para demonstrações de afeto de todos os tipos, das singelas e discretas às mais mirabolantes e espalhafatosas. No episódio de hoje, fazemos uma homenagem a toda a breguice da da data. A repórter Ana Lourenço conversa com Maida Novaes, CEO dos Trovadores Urbanos, empresa especializada em serenatas personalizadas, e com o cantor Sidney Magal.

No “Estadão Recomenda”, uma dica com o repórter fotográfico Tiago Queiroz.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.