Na Quarentena: Um papo com Fernanda Takai sobre música na pandemia, novo disco e as próximas gerações

Com agenda de shows cancelada por conta da pandemia, Fernanda Takai e seu marido e parceiro de criação, o músico John Ulhôa, focaram suas energias na produção de um novo disco, feito em isolamento no estúdio que o casal tem em sua casa, em Belo Horizonte.

No episódio de hoje, a cantora conta detalhes sobre o novo trabalho, intitulado “Será que você vai acreditar?”, que tem composições inéditas, parcerias e regravações de sucessos internacionais. Também fala de sua experiência no confinamento e o impacto desse período no futuro das atividades musicais.