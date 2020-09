Na Quarentena: Um papo sobre o teatro na pandemia e o problema da “mascne”

A chegada da pandemia teve efeitos avassaladores na vida de quem trabalha com arte, mas talvez nenhum campo tenha sido tão gravemente afetado quanto o teatro. Como fica a produção teatral, em um contexto de distanciamento que limita as apresentações ao vivo e a interação frente a frente com o público? No episódio de hoje, batemos um papo sobre o assunto com o diretor de teatro Pedro Granato, atualmente em cartaz com o espetáculo on-line Caso Cabaré Privé.

No segundo bloco, a dermatologista Priscilla Guedes dá dicas de como prevenir a “mascne”, um tipo de acne que vem afetando a pele de quem teve que aprender a conviver com as máscaras nos últimos meses.