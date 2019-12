Não é só no Brasil: polarização dominou política nos EUA; ouça o podcast ‘Estadão Notícias’

Apesar dos números da economia soprarem a favor de Donald Trump, a postura e posições do presidente alimentaram uma lista infindável de polêmicas. No plano das relações exteriores, o protecionismo deu o ar da graça, combinando perfeitamente com a promessa de campanha do “American First”. E, agora, com as eleições e um impeachment na cola, como deve se comportar o eleitor americano? Trump ainda tem vez? Quais alternativas são apresentadas pelos democratas?

Edição de hoje discute esses e outros assuntos da política norte-americana com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, e com o professor de Relações Internacionais e Pró-Reitor da Faculdade Belas Artes, Sidney Leite.

