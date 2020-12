Natal e réveillon: virtual ou presencial? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com a chegada das festas de fim de ano, um misto de dúvidas e certezas sobre as comemorações começa a fazer parte da rotina das pessoas. Como festejar em meio à pandemia? A ceia deve ser virtual? As viagens devem ser canceladas? Essas questões aumentaram após o crescente número de casos da covid-19 no país e no mundo. Apesar dos riscos, os hotéis registraram alta nas reservas, e muitas famílias planejam se reunir para matar a saudade. Afinal, como se reunir com segurança? Que fatores aumentam o risco de transmitir a doença?

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, e com o doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, Leonardo Goldberg.

