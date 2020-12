Natalia Pasternak: “O negacionismo triunfou em 2020”; ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Neste fim de ano, o podcast ‘Estadão Notícias’ apresenta uma série de entrevistas especiais sobre temas que marcaram 2020. Abrimos a série nesta terça, 29, com um papo com Natalia Pasternak, doutora em microbiologia, pesquisadora visitante do ICB-USP e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC). Ela comenta, entre outros assuntos, o avanço da pandemia da covid-19 no Brasil e no mundo, a resposta errática do poder público – especialmente do Governo Federal – , a crise sanitária, o status da ciência e dos pesquisadores neste período conturbado e de altíssima demanda.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.