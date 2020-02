No retorno do Congresso, só eleições interessam? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Congresso Nacional volta do recesso com um desafio pela frente: cumprir o calendário legislativo, mesmo com as eleições municipais pela frente. A questão é delicada, pois temas sensíveis ao governo e também à sociedade estão em pauta como as reformas tributária e administrativa e a PEC sobre prisão após condenação em segunda instância. Historicamente, muitos parlamentares participam do pleito ou como candidatos a prefeito ou, simplesmente, apoiando um correligionário. Esse período de campanha precisa ser dividido com os trabalhos na Câmara e no Senado, o que acaba prejudicando o andamento das discussões nas Casas. Qual o interesse de um parlamentar em concorrer a uma prefeitura? As pautas sensíveis ao país estarão prejudicadas esse ano?

Na edição de hoje, ouvimos deputados, entre eles, alguns que devem concorrer no pleito, sobre a interferência das eleições nos trabalhos legislativos. Além disso, o cientista político Humberto Dantas analisa o assunto sob a perspectiva das leis vigentes no país.

